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Fudbalska reprezentacija Urugvaja jedno je najneprijatnijih iznenađenja na Svetskom prvenstvu.

Dvostruki svetski šampion je ispao sa samo dva osvojena boda i tako razočarao naciju.

Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

 Čini se da su najviše razočarani čelnici tamošnjeg fudbalskog saveza. Remi protiv Saudijske Arabije i Zelenortskih Ostrva, kao i poraz od Španije, toliko ih je razbesneo da su odlučili da otkažu čarter let za povratak ekipe kući.

Igrači i članovi stručnog štaba tako će morati sami da se snalaze za povratak, odnosno moraće da jure komercijalne letove sa ko zna koliko presedanja.

Još tokom Mundijala postalo je jasno da nešto ne štima u taboru Urusa. Posebno je škripalo na relaciji igrači - selektor Marselo Bijelsa.

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