Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Hrvatske povela je protiv Gane sa 1:0 golom Petra Sučića u 31. minutu.

1/9 Vidi galeriju Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Gledaoci utakmice poslednjeg kola Grupe L koja se igra u Filadelfiji videli su više nego komičnu reakciju fudbalera Gane.

Prvo su izgubili loptu ispred svog gola, potom su ostavili Petra Sučića samog na oko 30 metara, a zatim je defanzivac Gane Derik Lukasen dozvolio da mu lopta prođe kroz noge pre nego što je ušla u mrežu.

Ovakav komfor i nonšalantnost fudbalera Gane teško je logički objašnjiva.

Naravno, teško je umanjiti umešnost strelca gola koji je bio milimetarski precizan.

Podsetimo, Gana bi sa četiri boda kao trećeplasirana selekcija sigurno prošla u nokaut fazu. Išla bi ili na Kolumbiju ili na Portugal, dok jedna od ove dve selekcije bila rival Hrvatskoj.

Međutim, zašto Gani odgovara poraz? Njihov fudbaler Tomas Parti ne može da uđe u Kanadu pošto mu nije dozvoljena viza, a upravo će u Kanadi Gana igrati utakmicu šesnaestine finala.