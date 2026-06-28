HRVATI UDARAJU NA KRISTIJANA RONALDA, BOSANCI NA PAKLENO TEŠKOM ZADATKU! Prštaće širom Severne Amerike: Ovo je kompletan raspored šesnaestine finala Mundijala!
Ukupno 32 od 48 selekcija izborilo je plasman u nokaut fazu koja počinje od šesnaestine finala.
Posle mečeva Jordan - Argentina i Alžir - Austrija dobili smo i sve parove.
Nema dileme da nas čeka puno uzbuđenja - Hrvati udaraju na Kristijana Ronalda, Bosanci imaju pakleno težak zadatak protiv domaćina Amerike, a ovo je kompletan raspored.
Nemačka - Paragvaj
Francuska - Švedska
Južna Afrika - Kanada
Holandija - Maroko
Portugal - Hrvatska
Španija - Austrija
SAD - Bosna i Hercegovina
Belgija - Senegal
Brazil - Japan
Obala Slonovače - Norveška
Meksiko - Ekvador
Engleska - DR Kongo
Argentina - Zelenortska Ostrva
Australija - Egipat
Švajcarska - Alžir
Kolumbija - Gana
Šesnaestina finala počinje već u nedelju u 21 čas kada Kanada igra protiv Južne Afrike.
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