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Ukupno 32 od 48 selekcija izborilo je plasman u nokaut fazu koja počinje od šesnaestine finala.

Posle mečeva Jordan - Argentina i Alžir - Austrija dobili smo i sve parove.

Alžir - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Nema dileme da nas čeka puno uzbuđenja - Hrvati udaraju na Kristijana Ronalda, Bosanci imaju pakleno težak zadatak protiv domaćina Amerike, a ovo je kompletan raspored.

Nemačka - Paragvaj
Francuska - Švedska

Južna Afrika - Kanada
Holandija - Maroko

Portugal - Hrvatska
Španija -  Austrija

SAD - Bosna i Hercegovina
Belgija - Senegal

Brazil - Japan
Obala Slonovače - Norveška

Meksiko - Ekvador
Engleska - DR Kongo

Argentina - Zelenortska Ostrva
Australija - Egipat

Švajcarska - Alžir
Kolumbija - Gana

Šesnaestina finala počinje već u nedelju u 21 čas kada Kanada igra protiv Južne Afrike.

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