TRAGEDIJA FUDBALERA HOLANDIJE: Preminuo mu nerođeni sin tokom trudnoće
Napadač reprezentacije Holandije Kodi Gakpo i njegova partnerka, manekenka Noa van der Bij, saopštili su da je njihov nerođeni sin preminuo tokom trudnoće.
Par, koji već ima jednog sina, očekivao je prinovu u oktobru, ali je tužnu vest Noa podelila na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj zajedno drže ruke iznad ćebeta i male pletene kape.
"Hvala vam na ljubavi i podršci. Elijaj Rafael Gakpo. Zauvek voljen. Zauvek naš sin", napisala je Van der Bij.
Gakpo se takođe oglasio kratkom porukom:
"Ovo je izuzetno težak period za našu porodicu. Ljubazno vas molimo da poštujete našu privatnost i date nam prostora. Hvala vam na razumevanju."
Dvadesetsedmogodišnji fudbaler trenutno se nalazi sa reprezentacijom Holandije na Svetskom prvenstvu.
Postigao je dva gola u pobedi nad Švedskom, kojom je njegova selekcija osvojila prvo mesto u grupi, a u ponedeljak je očekuje duel sa Marokom u šesnaestini finala, koji će biti odigran u Meksiku.