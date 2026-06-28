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Napadač reprezentacije Holandije Kodi Gakpo i njegova partnerka, manekenka Noa van der Bij, saopštili su da je njihov nerođeni sin preminuo tokom trudnoće.

Par, koji već ima jednog sina, očekivao je prinovu u oktobru, ali je tužnu vest Noa podelila na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj zajedno drže ruke iznad ćebeta i male pletene kape.

1/4 Vidi galeriju Kodi Gakpo Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia, AP Photo/Ashley Landis, Profimedia

"Hvala vam na ljubavi i podršci. Elijaj Rafael Gakpo. Zauvek voljen. Zauvek naš sin", napisala je Van der Bij.

Gakpo se takođe oglasio kratkom porukom:

"Ovo je izuzetno težak period za našu porodicu. Ljubazno vas molimo da poštujete našu privatnost i date nam prostora. Hvala vam na razumevanju."

Dvadesetsedmogodišnji fudbaler trenutno se nalazi sa reprezentacijom Holandije na Svetskom prvenstvu.

Postigao je dva gola u pobedi nad Švedskom, kojom je njegova selekcija osvojila prvo mesto u grupi, a u ponedeljak je očekuje duel sa Marokom u šesnaestini finala, koji će biti odigran u Meksiku.