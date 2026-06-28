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Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je posle pobede nad Ganom (2:1) u poslednjem kolu Grupe L na Svetskom prvenstvu da nema mesta euforiji, uprkos plasmanu u nokaut fazu takmičenja.

1/9 Vidi galeriju Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Hrvatska je do trijumfa stigla golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića, koji je pobedonosni pogodak postigao u 83. minutu.

"Protivnik je bio veoma težak i odigrao je odličnu utakmicu. Mi smo promenili način igre, vratili smo se na stare postavke nakon što sam eksperimentisao u prva dva meča i to je bilo to. Ovo je bila prava Hrvatska. Osvojili smo šest bodova i ostvarili cilj, vratili smo se i prošli dalje", rekao je Dalić.

Hrvatska je takmičenje u grupi završila na drugom mestu, a u šesnaestini finala igraće protiv drugoplasirane reprezentacije Grupe K. Najizgledniji rivali su Kolumbija ili Portugal, dok teoretske šanse za drugo mesto ima i Kongo. Duel je na programu 2. jula u Torontu, u noći između srede i četvrtka od jedan sat posle ponoći.

"Momcima sam pre utakmice rekao da verujem u njih i u ono što radimo, a oni su mi to vratili na terenu. Međutim, moramo da ostanemo čvrsto na zemlji. Nema euforije, vraćamo se u kamp i pripremamo se za ono što nas čeka", poručio je hrvatski selektor.

Zadovoljstvo pobedom nije krio ni vezista Mateo Kovačić.

"Bila je to teška utakmica, ali se vidi da podižemo formu. Još nismo na nivou na kojem želimo da budemo, ali je pobeda potpuno zaslužena. Sve je lepše kada se pobedi i tada se lakše diše. Idemo dalje, nije bilo lako proći ovu grupu", rekao je Kovačić.