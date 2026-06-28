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Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn izjavio je večeras da je izuzetno ponosan što je postao najbolji strelac svoje zemlje u istoriji svetskih prvenstava.

Kejn je postigao drugi gol u pobedi Engleske nad Panamom, što je njegov 11. gol u nacionalnom dresu na svetskim prvenstvima, čime je postao najbolji strelac te zemlje na Mundijalima.

1/6 Vidi galeriju Panama - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

"Zaista sam ponosan. Još pre početka turnira rekao sam da je Svetsko prvenstvo najveće takmičenje na kojem nastupamo kao profesionalni fudbaleri, tako da je veliki osećaj stići do 11 golova", rekao je Kejn za Bi Bi Si Sport.

Napadač Engleske priznao je da mu je teško da u potpunosti bude svestan značaja ovog dostignuća.

"Uvek je teško odmah shvatiti koliko ovakav uspeh znači. Sada samo želim da uživam u ovom trenutku sa saigračima i u činjenici da smo završili kao prvoplasirani u grupi. Nikada ovakve trenutke ne uzimam zdravo za gotovo", rekao je Kejn.

Kejn je dodao da se nada da njegov rekord neće ostati na trenutnoj brojci.

"Ovo je još jedna važna prekretnica u mojoj karijeri i nadam se da nije poslednja na ovom turniru", poručio je kapiten Engleske.