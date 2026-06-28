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Utakmica između Hrvatske i Portugala zakazana je za petak 1. jul od jedan sat ujutru po srpskom vremenu.

S jedne strane Luka Modrić, a sa druge Kristijano Ronaldo. Tako će izgledati slika na stadionu u Torontu, gde će igrati ova utakmica.

1/9 Vidi galeriju Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Svakako težak meč za obe ekipe, a potencijalno u osmini finala ih čeka još teži meč. Jer, pobednik ove utakmice ukrstiće se sa pobednik meča u kome Španija igra protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe J, a to su ili Austrija ili Alžir.