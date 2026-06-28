Slušaj vest

Utakmica između Hrvatske i Portugala zakazana je za petak 1. jul od jedan sat ujutru po srpskom vremenu.

S jedne strane Luka Modrić, a sa druge Kristijano Ronaldo. Tako će izgledati slika na stadionu u Torontu, gde će igrati ova utakmica.

Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Svakako težak meč za obe ekipe, a potencijalno u osmini finala ih čeka još teži meč. Jer, pobednik ove utakmice ukrstiće se sa pobednik meča u kome Španija igra protiv drugoplasirane ekipe iz Grupe J, a to su ili Austrija ili Alžir.

Ne propustiteFIFA WC 2026SUČIĆ: Gol posvećujem supruzi i bebi, zasluženo smo pobedili Ganu
Petar Sučić, Hrvatska, Mundijal 2026
FIFA WC 2026DALIĆ SIJA OD SREĆE: Ovo je bila prava Hrvatska! Ostvarili smo cilj
Zlatko Dalić
FIFA WC 2026SKANDAL JE BLAGA REČ: Pogledajte više nego smešnu reakciju fudbalera Gane kod gola Hrvatske! Sumnjivo?
Mundijal 2026, Hrvatska, Gana
FIFA WC 2026HRVATSKA "UKRALA" GANI DRUGO MESTO: Engleska rutinirala Panamu
Mundijal 2026, Hrvatska, Gana
FIFA WC 2026KOLUMBIJA POSLALA PORTUGAL NA HRVATSKU: Herojski preokret DR Konga za plasman u nokaut fazu
Mundijal 2026, Kolumbija, Portugal

00:18
Atmosfera u Portugalu tokom Mundijala Izvor: Kurir