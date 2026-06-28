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Vezista reprezentacije Hrvatske Petar Sučić proglašen je za igrača utakmice nakon pobede nad Ganom (2:1), kojom su "Vatreni" izborili plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

Fudbaler Intera postigao je vodeći pogodak za Hrvatsku, što mu je drugi gol u 20 nastupa za nacionalni tim, nakon što je u prethodnom meču protiv Engleske zabeležio asistenciju.

1/9 Vidi galeriju Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

"Naravno da sam srećan što doprinosim ekipi, ali sve je to rezultat timske igre i naših akcija. Najvažnije je da pobeđujemo, nije bitno ko će se istaći. Važno je da budemo zajedno i da radimo ono što je najbolje za reprezentaciju", rekao je Sučić, a prenela HINA.

Osvrnuo se i na tok utakmice protiv Gane.

"Zasluženo smo pobedili. Stvorili smo mnogo opasnih situacija pred njihovim golom i na kraju postigli dva pogotka. Znali smo koje su njihove slabosti i da ne smemo da im ostavimo mnogo prostora iza naše odbrane. Gana ima odličan tim, opasni su i dobro organizovani. Sada moramo da se odmorimo i pripremimo za narednog protivnika, bez obzira na to ko bude", rekao je on.

Sučić je pogodak proslavio na poseban način.

"Supruga mi je trudna i ostala je kod kuće. Ovo nam mnogo znači i gol sam posvetio njoj i našoj bebi", otkrio je hrvatski reprezentativac.

Iako je Hrvatskoj za plasman u nokaut fazu bio dovoljan i remi, Sučić ističe da ekipa nije razmišljala o kalkulacijama.

"Znali smo da nam je bod dovoljan, ali ovo je Svetsko prvenstvo i uvek želiš da pobediš. Kada igraš na remi, postoji mogućnost da izgubiš. Moraš da budeš hrabar, možda samo jednom u životu igraš na Svetskom prvenstvu i zato u svaku utakmicu ulaziš sa željom da pobediš", rekao je on.

Posebno je pohvalio kapitena Luku Modrića.

"Rekao sam mu da je igrao kao da ima 20 godina. Bio je neverovatan, trčao je, osvajao duele i odlično kontrolisao loptu. On je naš lider i najbolji igrač. Srećni smo što ga imamo", izjavio je Sučić.

Na kraju je zahvalio i hrvatskim navijačima koji su pružili veliku podršku reprezentaciji.