GANA RAZOČARANA PORAZOM OD HRVATSKE: Naša ambicija je bila da osvojimo prvo mesto u grupi
Napadač reprezentacije Gane Brendon Tomas-Asante izjavio je večeras da u ekipi vlada razočaranje nakon što nije ostvaren cilj da se osvoji prvo mesto u grupi, ali je istakao da je plasman u nokaut fazu ipak razlog za zadovoljstvo.
Gana je u Filadelfiji poražena od Hrvatske 1:2, i kao treća u Grupi L se plasirala u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.
"U ekipi postoji doza razočaranja. Znali smo da imamo priliku da osvojimo prvo mesto u grupi. To je bila naša namera i naša ambicija, i postojala je realna šansa da to ostvarimo. Naravno da smo razočarani što u tome nismo uspeli", rekao je Tomas-Asante, a prenela Fifa.
Ipak, napadač Gane smatra da ekipa mora da se okrene onome što je pozitivno.
"Moramo da izvučemo ono najbolje iz svega. Prošli smo u narednu rundu i to je najvažnije. Želimo da doguramo što dalje na ovom turniru", poručio je Tomas-Asante.