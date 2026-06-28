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Napadač reprezentacije Gane Brendon Tomas-Asante izjavio je večeras da u ekipi vlada razočaranje nakon što nije ostvaren cilj da se osvoji prvo mesto u grupi, ali je istakao da je plasman u nokaut fazu ipak razlog za zadovoljstvo.

1/9 Vidi galeriju Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Gana je u Filadelfiji poražena od Hrvatske 1:2, i kao treća u Grupi L se plasirala u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

"U ekipi postoji doza razočaranja. Znali smo da imamo priliku da osvojimo prvo mesto u grupi. To je bila naša namera i naša ambicija, i postojala je realna šansa da to ostvarimo. Naravno da smo razočarani što u tome nismo uspeli", rekao je Tomas-Asante, a prenela Fifa.

Ipak, napadač Gane smatra da ekipa mora da se okrene onome što je pozitivno.

"Moramo da izvučemo ono najbolje iz svega. Prošli smo u narednu rundu i to je najvažnije. Želimo da doguramo što dalje na ovom turniru", poručio je Tomas-Asante.