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Fudbalska reprezentacija Austrije sastaje se u poslednjem kolu Grupe J sa Alžirom.

Utakmica ima veliki značaj pošto se odlučuje o drugoj i trećoj poziciji na tabeli.

Marko Arnautović na meču protiv Alžira Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Prva je udarac zadala Austrija. Igrao se 28. minut kada je David Alaba poslao teredirigovanu dubinsku loptu napred.

Marko Arnautović je sjajno reagovao, utrčao između defanzivaca Alžira i sa dva dodira posla loptu u mrežu pored golmana.

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