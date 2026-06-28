Arnautoviću je ovo drugi gol na Mundijalu
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MAGIČAN POTEZ ARNAUTOVIĆA: Pogledajte kako je napadač Crvene zvezde matirao Alžirce
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Fudbalska reprezentacija Austrije sastaje se u poslednjem kolu Grupe J sa Alžirom.
Utakmica ima veliki značaj pošto se odlučuje o drugoj i trećoj poziciji na tabeli.
Marko Arnautović na meču protiv Alžira Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia
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Prva je udarac zadala Austrija. Igrao se 28. minut kada je David Alaba poslao teredirigovanu dubinsku loptu napred.
Marko Arnautović je sjajno reagovao, utrčao između defanzivaca Alžira i sa dva dodira posla loptu u mrežu pored golmana.
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