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Selektor fudbalske reprezentacije Škotske Stiv Klark podneo je ostavku nakon eliminacije nacionalnog tima sa Svetskog prvenstva, preneli su danas britanski mediji.

Fudbalski savez Škotske (SFA) saopštio je da je Klark napustio funkciju neposredno nakon pobede Hrvatske nad Ganom, rezultata kojim je i definitivno ugašena nada Škotske za plasman u nokaut fazu kao jedne od najboljih trećeplasiranih selekcija.

1/5 Vidi galeriju Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Prema navodima Bi Bi Si-ja, igrači su o Klarkovoj odluci obavešteni u subotu, dok se reprezentacija još nalazila u bazi u Šarlotu.

Klark je pre samo mesec dana potpisao novi četvorogodišnji ugovor sa Savezom.

Škotska je na Mundijalu pobedila Haiti 1:0 u prvom kolu Grupe C, potom izgubila od Maroka istim rezultatom, da bi u poslednjem meču grupne faze doživela ubedljiv poraz od Brazila (0:3).

Posle tog ishoda ostala joj je samo teorijska šansa za prolaz, koja je nestala nakon raspleta u ostalim grupama.

"Najemotivniji deo ovog oproštaja odnosi se na moje igrače. Bez njih ne bismo imali nijednu uspomenu koju smo zajedno stvorili od 2019. godine do danas. Oni zaslužuju sve pohvale koje dobijaju i bila mi je velika čast što sam bio njihov selektor. Hvala svima i želim puno sreće mom nasledniku", poručio je Klark.

Klark je reprezentaciju Škotske preuzeo pre sedam godina, u trenutku kada nacionalni tim nije nastupio na velikom takmičenju još od Svetskog prvenstva 1998. godine.

Pod njegovim vođstvom Škotska je izborila plasman na dva Evropska prvenstva, a potom i na ovogodišnje Svetsko prvenstvo. Ipak, uprkos uspesima u kvalifikacijama, reprezentacija nije ostvarila zapažen rezultat na završnim turnirima, a jedina pobeda na poslednja tri velika takmičenja bila je protiv Haitija na ovogodišnjem Mundijalu.

Izvršni direktor Fudbalskog saveza Škotske Ijan Maksvel zahvalio se Klarku na svemu što je uradio za reprezentaciju.

"Svi smo razočarani zbog eliminacije u grupnoj fazi, ali ne smemo zaboraviti ogroman napredak koji je ostvaren tokom njegovih sedam godina na klupi. Od reprezentacije koja je 2019. bila u četvrtom šeširu stigli smo do prvog mesta u kvalifikacionoj grupi za Svetsko prvenstvo. Stiv je ispunio, pa čak i nadmašio cilj da vrati Škotsku na velika takmičenja. Kada se slegnu utisci posle eliminacije, verujem da će navijači pamtiti ponosne trenutke koje im je reprezentacija ponovo donela", rekao je Maksvel.