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Selektor fudbalske reprezentacije Irana Amir Galenoei optužio je domaćina Svetskog prvenstva, Sjedinjene Američke Države, za nepravedan tretman njegove ekipe i pozvao predsednika Fifa Đanija Infantina da spreči da se slične situacije ponove na budućim turnirima.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Iran je još pre početka prvenstva morao da promeni bazu i umesto u SAD bude smešten u Tihuani u Meksiku. Takođe, reprezentaciji nije bilo dozvoljeno da za prve dve utakmice grupne faze, koje su igrane u blizini Los Anđelesa, doputuje ranije od dana uoči meča.

Pravila su ublažena tek pred poslednju utakmicu grupe protiv Egipta u Sijetlu, kada je iranskoj selekciji dozvoljeno da doputuje dva dana ranije, ali je morala odmah po završetku susreta da napusti grad.

Posle remija sa Egiptom (1:1), Galenoei je oštro kritikovao organizatore.

"Njihovo ponašanje prema nama bilo je zaista užasno i nadam se da će ceo svet toga biti svestan. Nisu nam dozvolili da dođemo dve nedelje ranije, niti dva dana ranije pred svaku utakmicu. Sve to nas je iscrpelo i fizički i psihički. Uprkos svim tim problemima, kao i ratu kroz koji prolazimo, uspeli smo da pružimo dobre partije", rekao je selektor Irana.

Galenoei je istakao da predsednik Fifa Đani Infantino jeste pokušao da pomogne, ali smatra da to nije bilo dovoljno.

"Znam da je gospodin Infantino učinio sve što je mogao da umanji naše probleme. Međutim, domaćin se prema nama nije poneo na pravi način. Zato apelujem na Fifa da ubuduće ne dozvoli da organizatori Svetskog prvenstva ovako tretiraju igrače i reprezentacije. Nadam se da će gospodin Infantino odlučnije reagovati na ovakvo ponašanje", poručio je Galenoei.