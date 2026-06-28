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Selektor fudbalske reprezentacije Konga Sebastijan Desabre pohvalio je svoje igrače nakon pobedom nad Uzbekistanom, ističući njihovu borbenost i sposobnost da reaguju u teškim trenucima.

Kongo je pobedio Uzbekistan 3:1, i izborio plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju DR Kongo - Uzbeksitan, Mundijal 2026 Foto: Lars Baron / Getty images / Profimedia, Molly Darlington / Getty images / Profimedia

"Moramo da čestitamo igračima, oni su bili izuzetni. Mi smo ekipa koja zna da reaguje kada primi gol, nastavljamo da se borimo sa velikom odlučnošću", rekao je Desabre, a prenela Fifa.

On je naglasio da je ekipa u ovom meču igrala ofanzivnije nego ranije i da je to donelo pozitivne signale.

"Danas smo bili malo ofanzivniji i drago mi je što su svi mogli da vide da smo sposobni da postižemo golove. To je velika stvar", rekao je Desabre.

Selektor Konga dodao je i da je ponosan na stručni štab i celokupan tim.

"Moram da čestitam i svom stručnom štabu. Veoma smo ponosni i srećni zbog svih ljudi iz Konga", zaključio je Desabre.