KONGO SLAVI ISTORIJSKI USPEH: Selektor ponosan na igrače
Selektor fudbalske reprezentacije Konga Sebastijan Desabre pohvalio je svoje igrače nakon pobedom nad Uzbekistanom, ističući njihovu borbenost i sposobnost da reaguju u teškim trenucima.
Kongo je pobedio Uzbekistan 3:1, i izborio plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.
"Moramo da čestitamo igračima, oni su bili izuzetni. Mi smo ekipa koja zna da reaguje kada primi gol, nastavljamo da se borimo sa velikom odlučnošću", rekao je Desabre, a prenela Fifa.
On je naglasio da je ekipa u ovom meču igrala ofanzivnije nego ranije i da je to donelo pozitivne signale.
"Danas smo bili malo ofanzivniji i drago mi je što su svi mogli da vide da smo sposobni da postižemo golove. To je velika stvar", rekao je Desabre.
Selektor Konga dodao je i da je ponosan na stručni štab i celokupan tim.
"Moram da čestitam i svom stručnom štabu. Veoma smo ponosni i srećni zbog svih ljudi iz Konga", zaključio je Desabre.