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Fudbaleri Argentine savladali su reprezentaciju Jordana sa 3:1, a Lionel Mesi još jednom je potvrdio da je apsolutni GOAT u svetu fudbala koji mu se još jednom poklonio.

Mesi je meč protiv Jordana počeo sa klupe, ali kada je đavo odneo šalu i kada je rival Argentine smanjio na 2:1, Leo je morao na teren. Ušao je u igru u 60. minutu, a planeta je na njegov novi gol čekala 20 minuta.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

U 80. minutu Mesi se prvo izborio za slobodan udarac, a onda je pogodio na maestralan način. Pogledajte kako je Lionel Mesi stigao do novog gola na Mundijalu i - uživajte dok traje!

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