Slušaj vest

Ceo svet očekivao je da fudbaleri Alžira i Austrije odigraju nerešeno i na taj način prođu grupu na Mundijalu, a očekivano se i desilo, ali na neočekivan način!

U sam finiš meča ušlo se uz rezultat 2:2, a onda je Marez u 93. minutu pogodio za 3:2 i delovalo je da će Austrijanci kući, a da će Iran u šesnaestinu finala kao jedna od trećeplasiranih selekcija. Ipak, usledio je šok kakav se ne pamti za Irance, a režirao ga je Srbin u dresu Austrije - Saša Kalajdžić!

Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Dok su fudbaleri i navijači Austrije već razmišljali kako će sa stadiona u Arlingtonu pravac svojim kućama, Kalajdžić je glavom uspeo da pogodi mrežu Alžira za 3:3!

Počeo je šesti minut nadoknade kada se ovaj gol desio, a da šok za Irance bude još veći, sudija je prvobitno odredio da se igra samo četiri minuta u nadoknadi... Zaista, bolna situacija za sve u ovoj zemlji, a pogledajte i vi kako je izgledao gol Saše Kalajdžića koji je obradovao Austriju, a rastužio Iran:

Ne propustiteFIFA WC 2026HRVATI UDARAJU NA KRISTIJANA RONALDA, BOSANCI NA PAKLENO TEŠKOM ZADATKU! Prštaće širom Severne Amerike: Ovo je kompletan raspored šesnaestine finala Mundijala!
Luka Modrić
FIFA WC 2026SRBIN REŽIRAO NAJVEĆU DRAMU NA MUNDIJALU I IZBACIO IRAN: Saša Kalajdžić u 96. minutu spasio Austriju! Lionel Mesi postigao novi gol
Saša Kalajdžić, Mundijal 2026, Austrija
FIFA WC 2026KONGO SLAVI ISTORIJSKI USPEH: Selektor ponosan na igrače
Mundijal 2026, Sebastijan Desabre, DR Kongo
FIFA WC 2026ZBOG HRVATSKE PODNEO OSTAVKU: Selektor Škotske napustio funkciju mesec dana posle produženja ugovora
Stiv Klark, Mundijal 2026

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS