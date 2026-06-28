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Ceo svet očekivao je da fudbaleri Alžira i Austrije odigraju nerešeno i na taj način prođu grupu na Mundijalu, a očekivano se i desilo, ali na neočekivan način!

U sam finiš meča ušlo se uz rezultat 2:2, a onda je Marez u 93. minutu pogodio za 3:2 i delovalo je da će Austrijanci kući, a da će Iran u šesnaestinu finala kao jedna od trećeplasiranih selekcija. Ipak, usledio je šok kakav se ne pamti za Irance, a režirao ga je Srbin u dresu Austrije - Saša Kalajdžić!

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Dok su fudbaleri i navijači Austrije već razmišljali kako će sa stadiona u Arlingtonu pravac svojim kućama, Kalajdžić je glavom uspeo da pogodi mrežu Alžira za 3:3!

Počeo je šesti minut nadoknade kada se ovaj gol desio, a da šok za Irance bude još veći, sudija je prvobitno odredio da se igra samo četiri minuta u nadoknadi... Zaista, bolna situacija za sve u ovoj zemlji, a pogledajte i vi kako je izgledao gol Saše Kalajdžića koji je obradovao Austriju, a rastužio Iran:

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