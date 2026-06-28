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Fudbaleri Argentine opravdali su ulogu favorita protiv Jordana i savladali su ovu reprezentaciju sa 3:1.

Jordan - Argentina, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč je obeležio Lionel Mesi koji je ušao u igru u 60. minutu, a 20 minuta kasnije postigao je novi gol iz slobodnog udarca i dokazao da je ovo njegovo Svetsko prvenstvo!

Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

Pogledajte i sve golove i najzanimljivije detalje sa meča Jordana i Argentine:

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