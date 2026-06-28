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Fudbaleri Konga plasirali su se u nokaut fazu Mundijala i to pošto su posle preokreta savladali Uzbekistan sa 3:1.

DR Kongo - Uzbeksitan, Mundijal 2026 Foto: Lars Baron / Getty images / Profimedia, Molly Darlington / Getty images / Profimedia

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