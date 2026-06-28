Kongo je pobedio Uzbekistan sa 3:1, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
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PREOKRET ZA ISTORIJU: Pogledajte kako je Kongo srušio Uzbekistan i plasirao se u nokaut fazu Mundijala (VIDEO)
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Fudbaleri Konga plasirali su se u nokaut fazu Mundijala i to pošto su posle preokreta savladali Uzbekistan sa 3:1.
DR Kongo - Uzbeksitan, Mundijal 2026 Foto: Lars Baron / Getty images / Profimedia, Molly Darlington / Getty images / Profimedia
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Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
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