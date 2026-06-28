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Fudbaleri Kolumbije i Portugala odigrali su nerešeno (0:0) svoj meč grupne faze na Mundijalu.

Kolumbijci su bili bolji rival, Portugalci su imali sreće, a Kristijano Ronaldo ponovo je delovao nemoćno na terenu.

Kristijano Ronaldo na meču Kolumbija - Portugal Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Pogledajte šta se sve dešavalo na ovoj utakmici:

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