Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Kolumbija - Portugal.
FIFA WC 2026
NEMOĆ RONALDA I SREĆA NA STRANI PORTUGALACA: Kolumbija i Portugal odigrali meč bez golova - ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice (VIDEO)
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Kolumbijci su bili bolji rival, Portugalci su imali sreće, a Kristijano Ronaldo ponovo je delovao nemoćno na terenu.
Kristijano Ronaldo na meču Kolumbija - Portugal Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia
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Pogledajte šta se sve dešavalo na ovoj utakmici:
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