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Fudbalska reprezentacija Hrvatske uspešno je prebrodila grupnu fazu Mundijala, iako je do samog kraja bilo izuzetno napeto. Protivnici poput Paname i Gane pružili su žestok otpor, a trijumf nad afričkom selekcijom od 2:1 doneo je ogromno olakšanje selektoru Zlatku Daliću i njegovim izabranicima.

Mrežu Gane načeo je Petar Sučić u 31. minutu. Iako je Lukasen u 73. minutu uspeo da izjednači i unese neizvesnost, Nikola Vlašić je u 83. minutu postigao pobedonosni gol i ugasio nade rivala da mogu do preokreta i druge pozicije na tabeli.

Ivana Knol ponovo "ukrala šou" na tribinama

Kao i obično kada igraju "vatreni", pažnju javnosti privukla je najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol. Ona se na stadionu u Filadelfiji pojavila u još jednom provokativnom izdanju, ali je ovog puta jedan modni detalj posebno upao u oči.

1/4 Vidi galeriju Ivana Knol na meču Hrvatska - Gana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia

Preko bele majice sa dubokim dekolteom, Knol je stavila kravatu sa prepoznatljivim motivom hrvatske šahovnice, što je odmah lansiralo u prvi plan fotoreportera.

Inače, Ivana je na ovom Svetskom prvenstvu spojila lepo i korisno, pošto je angažovana kao di-džej u zvaničnim fan zonama, čime je svoju popularnost sa tribina uspešno unovčila.

Hrvatsku u osmini finala očekuje pravi spektakl i duel protiv moćnog Portugala. Ostaje da se vidi kakav će performans atraktivna navijačica pripremiti za predstojeći sudar sa Kristijanom Ronaldom i društvom.

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