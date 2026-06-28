IVANA POLUGOLA UKRALA ŠOU NA MEČU HRVATSKA - GANA! Otkrila je skoro SVE, a jedan detalj posebno BODE OČI! Muškarcima ispadaju vilice kada ovo vide! (FOTO)
Fudbalska reprezentacija Hrvatske uspešno je prebrodila grupnu fazu Mundijala, iako je do samog kraja bilo izuzetno napeto. Protivnici poput Paname i Gane pružili su žestok otpor, a trijumf nad afričkom selekcijom od 2:1 doneo je ogromno olakšanje selektoru Zlatku Daliću i njegovim izabranicima.
Mrežu Gane načeo je Petar Sučić u 31. minutu. Iako je Lukasen u 73. minutu uspeo da izjednači i unese neizvesnost, Nikola Vlašić je u 83. minutu postigao pobedonosni gol i ugasio nade rivala da mogu do preokreta i druge pozicije na tabeli.
Ivana Knol ponovo "ukrala šou" na tribinama
Kao i obično kada igraju "vatreni", pažnju javnosti privukla je najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol. Ona se na stadionu u Filadelfiji pojavila u još jednom provokativnom izdanju, ali je ovog puta jedan modni detalj posebno upao u oči.
Preko bele majice sa dubokim dekolteom, Knol je stavila kravatu sa prepoznatljivim motivom hrvatske šahovnice, što je odmah lansiralo u prvi plan fotoreportera.
Inače, Ivana je na ovom Svetskom prvenstvu spojila lepo i korisno, pošto je angažovana kao di-džej u zvaničnim fan zonama, čime je svoju popularnost sa tribina uspešno unovčila.
Hrvatsku u osmini finala očekuje pravi spektakl i duel protiv moćnog Portugala. Ostaje da se vidi kakav će performans atraktivna navijačica pripremiti za predstojeći sudar sa Kristijanom Ronaldom i društvom.
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