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Podelom bodova (3:3) u poslednjem meču grupne faze, fudbaleri Alžira i Austrije obezbedili su plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, dok je ovakav ishod definitivno eliminisao selekciju Irana. Odmah nakon poslednjeg zvižduka pokrenule su se spekulacije da su rivali režirali ovaj remi, što je ekspresno i oštro demantovao austrijski selektor Ralf Rangnik.

Drama kakva se retko viđa: Od ponora do nokaut faze

Austrija je bukvalno bila na ivici ambisa kada je Rijad Marez u sudijskoj nadoknadi pogodio za 3:2. Taj rezultat značio je eliminaciju Rangnikovog tima, dok je Iran, kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa, bio jednom nogom u nokaut fazi.

Ipak, usledio je neverovatan preokret za samo tri minuta. Tek što je kročio na teren, Saša Kalajdžić je postigao zlata vredan gol za 3:3 - rezultat koji je u tom trenutku odgovarao i jednima i drugima za prolaz dalje.

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

"Kakvo nameštanje, ovo je bilo pravo finale!"

Optužbe da je meč režiran Ralf Rangnik je odmah odbacio sa gnušanjem.

"O tome nema ni govora. Odigrali smo pravu finalnu utakmicu i niko nije mogao ni da pretpostavi da će se završiti sa 3:3. Naš jedini cilj bio je plasman u narednu rundu. Uspeli smo u tome i jedino je to bitno. Vreme je za slavlje, koje će sigurno početi već u avionu."

1/4 Vidi galeriju Ralf Ragnik Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Nick Tre. Smith / Zuma Press / Profimedia, Scott Winters / Zuma Press / Profimedia

Kako bi ućutkao kritičare i dokazao da je sve bilo regularno, iskusni strateg je slikovito opisao dramatičnu završnicu:

"Ništa slično u karijeri nisam doživeo. Kada primite gol za 3:2 u nadoknadi, uglavnom ste otpisani. Činjenica da smo uspeli da se vratimo iz mrtvih je prosto neverovatna. Mnogo kockica je moralo da se poklopi. Igrači su dali poslednji atom snage. Nakon njihovog trećeg gola svi smo zanemeli, ali ono što je usledilo nakon toga bilo je u holivudskom stilu."

Sledeći rival je Španija: "Imamo mnogo toga da popravimo"

Austrijance u osmini finala čeka paklen zadatak protiv Španije, a selektor je svestan da ekipa ne sme da ponavlja stare greške.

"Prikazali smo dobre stvari i postigli tri gola, ali smo se takođe suočili sa ozbiljnim problemima u igri. Često nismo delovali dobro na terenu. Moramo dobro da analiziramo ovaj meč i podignemo nivo igre", iskren je Rangnik.

Sabicer: "Navijači, pijte od sreće, ja sam mrtav!"

Utiske nakon infarkt završnice izneo je i vezista Marsel Sabicer, koji je slikovito opisao olakšanje cele nacije:

"Verujem da su svi u Austriji do poslednjeg sekunda držali dah. Sada kući mogu slobodno da nastave da piju od sreće. Što se mene tiče, ja sam potpuno mrtav od umora."

Šta vi mislite, da li je meč Alžira i Austrije namešten ili je u pitanju samo splet neverovatnih okolnosti?! Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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