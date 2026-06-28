Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Novi oružani incident potresao je američku državu Masačusets, gde su najmanje četiri osobe ranjene u pucnjavi tokom masovnog okupljanja navijača nakon završetka utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu.

Lokalnoj policiji u gradu Broktonu u petak uveče, malo pre ponoći, stigao je ogroman broj poziva preplašenih građana koji su prijavljivali rafalnu paljbu na ulicama.

"Na mestu događaja policajci su zatekli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama", navodi se u zvaničnom policijskom saopštenju.

Potraga za napadačima u toku

Do krvavog pira došlo je u trenutku kada su stotine fudbalskih fanova preplavile gradske ulice posle meča između selekcija Norveške i Francuske, odigranog na Džilet stadionu u Foksborou.

1/4 Vidi galeriju Norveška - Francuska, Mundijal 2026 Foto: CJ GUNTHER / UPI / Profimedia, Marcel ter Bals, MTB Photo / Alamy / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Sve četiri povređene osobe vozilima hitne pomoći hitno su prebačene u najbližu bolnicu. Lekari se još uvek nisu zvanično oglasili o stepenu njihovih povreda i trenutnom zdravstvenom stanju.

Policijske snage su momentalno blokirale ceo kvart i pokrenule opsežnu poteru za napadačima.

Zvaničnih informacija o osumnjičenima ili privedenima za sada nema. Detaljna istraga o motivima ove masovne pucnjave je u toku, a nadležni su najavili da će blagovremeno obaveštavati javnost o novim detaljima.

BONUS VIDEO: