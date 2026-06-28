Hrvatska je pobedila Ganu sa 2:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
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POBEDA HRVATA ZA PROLAZ U NOKAUT FAZU! Pogledajte kako su "vatreni" srušili Ganu (VIDEO)
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Fudbaleri Hrvatske savladali su Ganu sa 2:1 i na taj način plasirali su se u nokaut fazu Mundijala sa drugog mesta, dok je Gana otišla dalje kao trećeplasirana.
Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia
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Pogledajte detalje sa ove utakmice:
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