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Fudbaleri Hrvatske savladali su Ganu sa 2:1 i na taj način plasirali su se u nokaut fazu Mundijala sa drugog mesta, dok je Gana otišla dalje kao trećeplasirana.

Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Pogledajte detalje sa ove utakmice:

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