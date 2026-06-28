Susret je završen 2:0 za Engleze...
FIFA WC 2026
ENGLEZI SE MUČILI, PA RUTINSKI SAVLADALI PANAMU: Pogledajte detalje sa ovog meča (VIDEO)
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Fudbaleri Engleske mučili su se u prvih 45 minuta meča protiv Paname, a onda su pojačali ritam i sa 2:0 savladali svog protivnika za trijumf u poslednjem kolu grupne faze.
Panama - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
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