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Fudbaleri Engleske mučili su se u prvih 45 minuta meča protiv Paname, a onda su pojačali ritam i sa 2:0 savladali svog protivnika za trijumf u poslednjem kolu grupne faze.

Panama - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

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