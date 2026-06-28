POJAVIO SE SNIMAK ZBOG KOG CEO SVET MISLI DA JE MEČ ALŽIR-AUSTRIJA NAMEŠTEN! Navijači se raduju nakon primljenog gola, a ovo je cela istina! VIDEO
Odmah nakon poslednjeg zvižduka pokrenule su se spekulacije da su rivali režirali ovaj remi, što je ekspresno i oštro demantovao austrijski selektor Ralf Rangnik.
Svi su se pribojavali dosadnih 0:0 bez ikakve želje za fudbalom. Nerešen ishod je direktno izbacivao Iran, dok je obema selekcijama garantovao prolaz.
Na terenu je ipak viđen pravi triler i čak šest golova – 3:3! Austrija je dva puta vodila, a onda je u 93. minutu Rijad Marez pogodio za 3:2. Činilo se da je sve gotovo, ali je u poslednjem napadu Saša Kalajdžić doneo Austrijancima izjednačenje i prolaz.
Zašto bi onda ikome ovaj meč bio sumnjiv? Odgovor leži u reakciji navijača Alžira koji su slavili primljeni gol.
Razlog je čista kalkulacija. Alžiru se zapravo uopšte nije isplatilo da pobedi. Ovim remijem su zakazali meč protiv Švajcarske. Da su trijumfovali i zadržali 3:2, išli bi na moćnu Španiju, koja je realno mnogo teži rival u osmini finala.
Pogledajte slavlje navijača Alžira nakon primljenog gola: