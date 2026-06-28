Slušaj vest

Odmah nakon poslednjeg zvižduka pokrenule su se spekulacije da su rivali režirali ovaj remi, što je ekspresno i oštro demantovao austrijski selektor Ralf Rangnik.

Svi su se pribojavali dosadnih 0:0 bez ikakve želje za fudbalom. Nerešen ishod je direktno izbacivao Iran, dok je obema selekcijama garantovao prolaz.

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Na terenu je ipak viđen pravi triler i čak šest golova – 3:3! Austrija je dva puta vodila, a onda je u 93. minutu Rijad Marez pogodio za 3:2. Činilo se da je sve gotovo, ali je u poslednjem napadu Saša Kalajdžić doneo Austrijancima izjednačenje i prolaz.

Zašto bi onda ikome ovaj meč bio sumnjiv? Odgovor leži u reakciji navijača Alžira koji su slavili primljeni gol.

Razlog je čista kalkulacija. Alžiru se zapravo uopšte nije isplatilo da pobedi. Ovim remijem su zakazali meč protiv Švajcarske. Da su trijumfovali i zadržali 3:2, išli bi na moćnu Španiju, koja je realno mnogo teži rival u osmini finala.

Pogledajte slavlje navijača Alžira nakon primljenog gola: