OGLASIO SE SELEKTOR ARGENTINE! Jedna stvar ga čini srećnim, a evo šta kaže o Mesiju!
"Želeli smo da momci koji do sada nisu mnogo igrali dobiju priliku. To nam je veoma važno", rekao je Skaloni, a prenela španska Marka.
Argentina je sa maksimalnih devet bodova završila kao prva u grupi i u šesnaestini final će igrati protiv Zelenortskih ostrva 4. jula.
Argentinski stručnjak osvrnuo se i na ulogu Eksekijela Palasiosa, koji je igrao na neuobičajenoj poziciji.
"Ekipi je danas bio potreban Palasios na mestu beka. Želeli smo da sačuvamo Nahuela Molinu, a Palasios nam je mnogo pomogao. Sa tim nije bilo nikakvih problema", rekao je Skaloni.
Skaloni je posebno istakao zadovoljstvo zbog Lo Selsa koji se upisao u listu strelaca.
"Posebno mi je drago zbog Đovanija Lo Selsa, koji nije mogao da igra na prethodnom Svetskom prvenstvu. Srećan sam i zbog Leovog gola, lepo je kada se sve završi na pravi način", poručio je selektor Argentine.