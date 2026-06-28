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Portugal je u poslednjem kolu Grupe K odigrao bez golova protiv Kolumbije, a Ronaldo je odigrao čitav meč, kao i sve tri utakmice grupne faze, ukupno 270 minuta.

"Ne poredimo naše igrače sa fudbalerima drugih reprezentacija. To bi bilo detinjasto", rekao je Martinez, odgovarajući na pitanje zašto nije odmorio Ronalda, kao što su Argentina i Norveška učinile sa Lionelom Mesijem i Erlingom Halandom.

Španski stručnjak naglasio je da Ronaldova vrednost nije samo u fizičkoj spremi.

"Kristijano je navikao da se uvek nađe na pravom mestu u pravo vreme. Najvažnije je da bude mentalno jak, disciplinovan u kretanju i da otvara prostor u našoj napadačkoj igri", rekao je Martines, a preneo ESPN.

Martines je istakao da nema razloga da se Ronaldo štedi samo zbog godina.

"Za Kristijana nije problem da igra 90 minuta. Možda ćemo u narednoj utakmici napraviti promenu, ali isto važi za svakog drugog igrača", dodao je Martines.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

Selektor Portugala dodao je da stručni štab pažljivo prati fizičko stanje svih reprezentativaca.

"Koristili smo 21 igrača u polju tokom grupne faze i minutažu raspoređujemo. Pratimo sve podatke sa utakmica i treninga, što nam pomaže da donosimo odluke. Danas su Žoao Neveš i Ruben Neveš igrali po 45 minuta, isto smo uradili sa Diogom Dalotom i Žoaom Kanselom, jer različite pozicije imaju različite zahteve. Imamo i nekoliko igrača koji nisu potpuno spremni, ali upravo nam svi prikupljeni podaci pomažu da pravilno upravljamo ekipom", objasnio je Martines.

Portugal je remijem sa Kolumbijom završio kao drugi u grupi i u šesnaestini finala igraće protiv Hrvatske u Torontu.