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Mnogi su pomislili da je selektor Lionel Skaloni samo hteo da odmori i sačuva 39-godišnjeg čarobnjaka za nokaut fazu. Ipak, ispostavilo se da je sam Mesi tražio da ostane na klupi.

Kapiten Argentine je ušao na teren u 60. minutu. Dvadeset minuta kasnije izveo je magiju – postigao je prelep gol iz slobodnog udarca za konačnih 3:1.

Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

Zanimljivo je da je Mesi pre utakmice lično apelovao na svog selektora. Tražio je da ne počne meč kako bi priliku i minutažu dobio neko drugi iz nacionalnog tima. Klasa na terenu i van njega.

"Malo je neprijatno kada me ljudi to pitaju, a ja ne znam šta bih rekao. Danas je mogao da igra 90 minuta i bez podcenjivanja suparnika, tražio je da njegovi saigrači dobiju vreme na terenu i da se on sačuva za ono što sledi. On ne razmišlja toliko o brojkama o kojima ljudi govore. Jedina reč koja mi pada na pamet je da sam iznenađen', otkrio je Lionel Skaloni posle meča.

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