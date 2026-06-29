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Fudbaleri Brazila i Japana večeras od 19 časova odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva. Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!

Brazil i Argentina potencijalno polufinale Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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