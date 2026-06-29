Susret je na programu danas od 19 časova.
FIFA WC 2026
KRENULA JE NOKAUT FAZA MUNDIJALA, MOŽE LI JAPAN DA ŠOKIRA MOĆNI BRAZIL? Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Brazila i Japana večeras od 19 časova odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva. Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!
Brazil i Argentina potencijalno polufinale Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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