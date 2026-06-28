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Ako postoji reprezentacija koju je sreća potpuno napustila na ovom Mundijalu, onda je to Iran.

Prvo su protiv Egipta ostali bez gola koji bi ih praktično odveo u nokaut fazu. U sudijskoj nadoknadi zatresli su mrežu, slavlje je već počelo, a onda je usledio hladan tuš - VAR je poništio pogodak zbog ofsajda. Sve to desilo se u 96. minut. Umesto ogromna tri boda, ostali su na remiju i morali su da čekaju rasplet drugih utakmica.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

A, onda je stigao još veći šok.

U duelu Alžira i Austrije rezultat 3:3 bio je jedini koji je Irancima zatvorio vrata nokaut faze. I upravo se to dogodilo, i to na najdramatičniji mogući način. Alžir je u 94. minutu poveo 3:2 i Iran je u tom trenutku bio u osmini finala. Međutim, samo dva minuta kasnije Austrija postiže gol za 3:3, oba tima prolaze dalje, a Iranci ispadaju. Opet taj ukleti 96. minut.

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Da ne govorimo što je Uzbekistan vodio sa 1:0 protiv Konga veći deo meča, a je afrička selekcija napravila veliki preokret. I to je još jedan meč zbog kojeg je nesrećni Iran ispao sa Svetskog prvenstva.

Kao da to nije dovoljno, Iran je završio grupnu fazu bez poraza - remizirao je sa Belgijom, Novim Zelandom i Egiptom - ali ni to nije bilo dovoljno za istorijski plasman u nokaut fazu. Na kraju su ostali kratki za jedno mesto među najboljim trećeplasiranim selekcijama.

Poništen gol u 96. minutu, čekanje tuđih utakmice, pa pogodak u 96. minutu koji briše san o prolasku dalje... Ako postoji definicija fudbalskog malera, Iran ju je na ovom Mundijalu upravo napisao.

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