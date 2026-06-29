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Posle pobede Konga nad Uzbekistanom (3:1) i spektakularnog remija Alžira i Austrije (3:3), postalo je i zvanično da Afrika nikada nije imala više predstavnika u eliminacionoj fazi Mundijala. Dosadašnji rekord iznosio je svega dve selekcije na jednom prvenstvu.

Nakon 17 dana grupne faze plasman među 32 najbolje reprezentacije izborili su Maroko, Južnoafrička Republika, Senegal, Obala Slonovače, Gana, Zelenortska Ostrva, Egipat, Kongo i Alžir.

Jedini afrički predstavnik koji nije uspeo da preskoči grupnu fazu bio je Tunis.

1/4 Vidi galeriju Tunis - Holandija, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Tim Vizer / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Maroko, koji je na Mundijalu u Kataru postao prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala Svetskog prvenstva, nastavio je sa odličnim partijama i u SAD, Kanadi i Meksiku. U grupnoj fazi uspeo je da odigra 1:1 protiv Brazila, potvrdivši da i ovog puta ima velike ambicije. Marokanci će ujedno biti jedan od domaćina Svetskog prvenstva 2030. godine.

Do ovog Mundijala samo šest različitih afričkih reprezentacija uspevalo je da se plasira u nokaut fazu, dok je najveći broj učesnika iznosio dve selekcije na istom turniru, što se dogodilo 2014. i 2022. godine.

Ovogodišnji šampionat pokazao je da afrički fudbal više nije priča o jednom ili dva favorita. Naprotiv, širina kvaliteta nikada nije bila veća, a među najprijatnijim iznenađenjima izdvojili su se Zelenortska Ostrva i Kongo.

Južna Afrika je završila svoj mundijalski put već u prvoj rundi nokaut faze porazom od Kanade u finišu, a koliko mogu ostali? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Veliki uspeh Kongo u transu Kongo je istorijski plasman među 32 najbolje reprezentacije obezbedio pobedom nad Uzbekistanom rezultatom 3:1, uz pogotke Joana Vise i Fistona Majelea. Upravo je Majele posle utakmice istakao koliko ovaj uspeh znači njegovoj zemlji.

- Ovo je zaista istorijski trenutak za našu zemlju. Prva pobeda i prvi plasman u nokaut fazu. Ponosni smo na ono što smo uradili i želimo da nastavimo dalje - rekao je Majele.

Njegov saigrač Visa ocenio je da ovakav rezultat potvrđuje koliko afrički fudbal napreduje i koliki potencijal poseduje na najvećoj svetskoj sceni.