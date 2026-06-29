Susret je na programu danas od 22.30.
FIFA WC 2026
BIĆE UZBUDLJIVO! VEČERAS IGRAJU NEMAČKA I PARAGVAJ! Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Nemačke i Paragvaja večeras od 20.30 sati odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva. Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!
Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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