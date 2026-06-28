Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zvezda reprezentacije Portugala Kristijano Ronaldo nije želeo da daje izjave posle utakmice sa Kolumbijom na Mundijalu, dok je selektor poručio da i dalje ima puno poverenje u iskusnog golgetera.

Posle novih kritika na račun svoje igre protiv Kolumbije, kapiten Portugala Kristijano Ronaldo nije želeo da razgovara sa predstavnicima medija.

1/5 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia

Dok je napuštao stadion, novinari su pokušali da dobiju njegov komentar, ali je iskusni napadač samo kratko odgovorio:

"Danas ne", odbrusio je Ronaldo!

Njegovo ćutanje dodatno je podgrejalo spekulacije u portugalskoj javnosti, gde se sve više polemiše o formi 41-godišnjeg fudbalera i njegovoj ulozi u reprezentaciji.

Na konferenciji za medije selektor Roberto Martinez stao je u odbranu svog kapitena i istakao da Ronaldo i dalje ima važnu ulogu u timu.

- Kristijano je obično na pravom mestu u pravo vreme. Ovde je više pitanje mentalne snage. Uvek je disciplinovan na svojoj poziciji i otvara prostor svojim saigračima u napadu. Na ovoj utakmici nije imao fizičkih ili mentalnih problema zbog kojih ne bi igrao svih 90 minuta, ali možda u sledećoj napravimo promenu. To važi za svakog igrača, pratimo situaciju iz meča u meč - rekao je Martinez.

Ronaldo je odigrao svih 90 minuta u sva tri susreta grupne faze, a do sada je postigao dva gola protiv Uzbekistana.

BONUS VIDEO: