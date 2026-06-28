SKANDAL NA MUNDIJALU! Bahati Ronaldo šokirao sve ispred stadiona, selektor Portugala hitno reagovao!
Zvezda reprezentacije Portugala Kristijano Ronaldo nije želeo da daje izjave posle utakmice sa Kolumbijom na Mundijalu, dok je selektor poručio da i dalje ima puno poverenje u iskusnog golgetera.
Posle novih kritika na račun svoje igre protiv Kolumbije, kapiten Portugala Kristijano Ronaldo nije želeo da razgovara sa predstavnicima medija.
Dok je napuštao stadion, novinari su pokušali da dobiju njegov komentar, ali je iskusni napadač samo kratko odgovorio:
"Danas ne", odbrusio je Ronaldo!
Njegovo ćutanje dodatno je podgrejalo spekulacije u portugalskoj javnosti, gde se sve više polemiše o formi 41-godišnjeg fudbalera i njegovoj ulozi u reprezentaciji.
Na konferenciji za medije selektor Roberto Martinez stao je u odbranu svog kapitena i istakao da Ronaldo i dalje ima važnu ulogu u timu.
- Kristijano je obično na pravom mestu u pravo vreme. Ovde je više pitanje mentalne snage. Uvek je disciplinovan na svojoj poziciji i otvara prostor svojim saigračima u napadu. Na ovoj utakmici nije imao fizičkih ili mentalnih problema zbog kojih ne bi igrao svih 90 minuta, ali možda u sledećoj napravimo promenu. To važi za svakog igrača, pratimo situaciju iz meča u meč - rekao je Martinez.
Ronaldo je odigrao svih 90 minuta u sva tri susreta grupne faze, a do sada je postigao dva gola protiv Uzbekistana.
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