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Od svih favorita, čini se da su u grupnoj fazi finalisti sa poslednjeg Mundijala Francuska i Argentina, najviše pokazali. Ako u vidu imamo da Lionela Mesija i drugove očekuje nikad lakša nokaut faza, branioc titule ima čemu da se nada.

1/11 Vidi galeriju Brazil i Argentina potencijalno polufinale Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Aktuelni svetski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv Zelenortskih Ostrva u Majamiju. Nakon debitanta, oni se ukrštaju sa najslabijim parom šesnaestine finala.

U slučaju plasmana u osminu finala, Argentina će igrati protiv pobednika duela Australija – Egipat. U četvrtfinalu bi rivali "gaučosima" mogli da budu Švajcarska, Alžir, Kolumbija, Gana . Čini se nikada lakši potencijalni put do polufinala!

Ukoliko stignu do polufinala, Argentinu bi mogao da sačeka jedan od velikih favorita za titulu, ali ne i oni najveći. U tom delu žreba nalaze se Brazil, Japan, Meksiko, Ekvador, Engleska, Obala Slonovače, Norveška i Demokratska Republika Kongo. Naravno, u polufinalu se i očekuju neke jače selekcije, ali u njihovom delu žreba nisu ni Francuska, ni Portugal, ni Španija, ni Nemačka...

Zaista se čini, posebno u ovom formatu sa jednom nokaut rundom više u odnosu na prethodne, da Argentina ima nikada lakši put ka odbrani pehara.