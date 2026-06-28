Slušaj vest

Od svih favorita, čini se da su u grupnoj fazi finalisti sa poslednjeg Mundijala Francuska i Argentina, najviše pokazali. Ako u vidu imamo da Lionela Mesija i drugove očekuje nikad lakša nokaut faza, branioc titule ima čemu da se nada.

Brazil i Argentina potencijalno polufinale Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Aktuelni svetski šampion će u šesnaestini finala igrati protiv Zelenortskih Ostrva u Majamiju. Nakon debitanta, oni se ukrštaju sa najslabijim parom šesnaestine finala.

U slučaju plasmana u osminu finala, Argentina će igrati protiv pobednika duela Australija – Egipat. U četvrtfinalu bi rivali "gaučosima" mogli da budu Švajcarska, Alžir, Kolumbija, Gana . Čini se nikada lakši potencijalni put do polufinala!

Ukoliko stignu do polufinala, Argentinu bi mogao da sačeka jedan od velikih favorita za titulu, ali ne i oni najveći. U tom delu žreba nalaze se Brazil, Japan, Meksiko, Ekvador, Engleska, Obala Slonovače, Norveška i Demokratska Republika Kongo. Naravno, u polufinalu se i očekuju neke jače selekcije, ali u njihovom delu žreba nisu ni Francuska, ni Portugal, ni Španija, ni Nemačka...

Zaista se čini, posebno u ovom formatu sa jednom nokaut rundom više u odnosu na prethodne, da Argentina ima nikada lakši put ka odbrani pehara.

Ne propustiteFIFA WC 2026NOVI GOL MESIJA I RUTINSKA POBEDA ARGENTINE PROTIV JORDANA: Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča (VIDEO)
Lionel Mesi Leo Mesi
FIFA WC 2026APSOLUTNI GOAT! SVET FUDBALA SE KLANJA LIONELU MESIJU! Argentinac piše nove stranice istorije na MAGIČAN način! Pogledajte i - UŽIVAJTE DOK TRAJE! (VIDEO)
Lionel Mesi Leo Mesi
FIFA WC 2026SNIMAK KOJI GLEDA CEO SVET! Pogledajte kako je Ronaldo reagovao kada su ga upitali za Mesijev rekord - reakcija je ZAPALILA PLANETU! (VIDEO)
Kristijano Ronaldo, Mundijal 2026
FIFA WC 2026UEFA GA OTERALA ZBOG PROVOKACIJA SRBA, A SAD JE MU JE PRIŠAO LEO MESI! Kontroverzni novinar ponovo u centru pažnje, evo šta je sada uradio na Mundijalu
Lionel Mesi i kontroverzni novinar

00:39
Mundijal - Portugalci slave gol Ronalda uz vatromet Izvor: Kurir