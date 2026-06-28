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Krilni napadač Niko Vilijams doživeo je povredu i emotivnom porukom poručio da mu je ovo "jedan od najgorih dana u životu".

Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Španija je osvojila prvo mesto u grupi H sa sedam bodova i bez primljenog gola, a u osmini finala će 2. jula u Los Anđelesu igrati protiv Austrije. Ipak, pobedu nad Urugvajem od 1:0 zasenile su povrede dvojice važnih igrača.

Španski fudbalski savez saopštio je da je Vilijams zadobio povredu desnog aduktora nakon duela sa Nikolasom de la Kruzom u završnici utakmice.

"Ovo mi je jedan od najgorih dana u životu. Ponovo sam se povredio posle veoma teške godine", napisao je 23-godišnji fudbaler na društvenim mrežama, uz ocenu da je start urugvajskog veziste bio nepotreban.

Selektor Luis de la Fuente sada se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima na krilnim pozicijama, pošto se protiv Urugvaja povredio i Jeremi Pino.

Pino je u finišu meča pao na teren i povredio levu ključnu kost. Iako je trpeo velike bolove, vratio se u igru jer Španija više nije imala pravo na izmene i ostao na terenu do poslednjeg sudijskog zvižduka.

"Žao mi je zbog Jeremijeve povrede. Sutra će obaviti preglede, ali je vrlo moguće da je u pitanju prelom ključne kosti. Napravio je herojski potez ostajući na terenu do kraja i veoma sam mu zahvalan", rekao je De la Fuente.

Pored Vilijamsa i Pina, zbog problema sa mišićem još nije nastupio ni Viktor Munjos, pa je Lamin Jamal trenutno jedini potpuno spreman prirodni krilni napadač u sastavu Španije pred duel sa Austrijom.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir