SELEKTOR JUŽNE KOREJE PODNEO OSTAVKU SAMO NEKOLIKO DANA POSLE ISPADANJA SA MUNDIJALA! Predsednik te države udario po njemu nakon blamaže na SP!
Seektor Južne Koreje Mjung-bo (57) gledao je kako njegov tim u četvrtak gubi od Južne Afrike, čime su eliminisani već u grupnoj fazi Mundijala. On se povukao sa funkcije u nedelju, nakon masovnih kritika na račun igara reprezentacije.
Besni navijači pokrenuli su peticiju za njegovu smenu nakon poraza od 1:0, zbog kojeg je selekcija propustila priliku da se plasira dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa.
Navijači nisu dobro prihvatili ovaj rezultat, kao ni kontroverznu odluku da se kapiten Son Hjung-min izostavi iz startne postave za odlučujući meč protiv Južne Afrike.
Nezadovoljstvo nije krio ni predsednik države Li Dže-mjung, koji je oštro osudio prerano ispadanje i javno izrazio sumnju u proces donošenja odluka koji je doveo do imenovanja Honga na ovu funkciju. Li je napisao na društvenoj mreži Iks (X): „Nisam samo zatečen ovim neočekivanim ishodom, potpuno sam zbunjen.
- Ne samo da sam zbunjen ovim neočekivanim rezultatom, već sam i zaprepašćen. Na kraju krajeva, izreka 'izbor ljudi je početak svih stvari' ponovo je dobila potvrdu u praksi. Kada se više cene saveznici nego kompetencija i ako se nesposobna osoba izabere za komandanta, zna se kakav će rezultat biti. Neoprezan izbor selektora, koji ne razlikuje javno od privatnog i prednost daje ličnom interesu, proizilazi iz nemogućnosti praćenja, nadzora i pozivanja na odgovornost onih koji imaju moć imenovanja i postavljanja na funkcije - rekao je Li Dže-Mjung, predsednik Južne Koreje.
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