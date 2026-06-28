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Seektor Južne Koreje Mjung-bo (57) gledao je kako njegov tim u četvrtak gubi od Južne Afrike, čime su eliminisani već u grupnoj fazi Mundijala. On se povukao sa funkcije u nedelju, nakon masovnih kritika na račun igara reprezentacije.

Besni navijači pokrenuli su peticiju za njegovu smenu nakon poraza od 1:0, zbog kojeg je selekcija propustila priliku da se plasira dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

1/4 Vidi galeriju Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Navijači nisu dobro prihvatili ovaj rezultat, kao ni kontroverznu odluku da se kapiten Son Hjung-min izostavi iz startne postave za odlučujući meč protiv Južne Afrike.

Nezadovoljstvo nije krio ni predsednik države Li Dže-mjung, koji je oštro osudio prerano ispadanje i javno izrazio sumnju u proces donošenja odluka koji je doveo do imenovanja Honga na ovu funkciju. Li je napisao na društvenoj mreži Iks (X): „Nisam samo zatečen ovim neočekivanim ishodom, potpuno sam zbunjen.

- Ne samo da sam zbunjen ovim neočekivanim rezultatom, već sam i zaprepašćen. Na kraju krajeva, izreka 'izbor ljudi je početak svih stvari' ponovo je dobila potvrdu u praksi. Kada se više cene saveznici nego kompetencija i ako se nesposobna osoba izabere za komandanta, zna se kakav će rezultat biti. Neoprezan izbor selektora, koji ne razlikuje javno od privatnog i prednost daje ličnom interesu, proizilazi iz nemogućnosti praćenja, nadzora i pozivanja na odgovornost onih koji imaju moć imenovanja i postavljanja na funkcije - rekao je Li Dže-Mjung, predsednik Južne Koreje.

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