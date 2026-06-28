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Italijanski sudija Maurisio Marijani sudiće meč između fudbalera Brazila i Japana u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, saopštila je Svetska fudbalska federacija (FIFA).

Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Osim za utakmicu Brazil - Japan, koja se igra u ponedeljak od 19 časova po srpskom vremenu u Hjustonu, FIFA je odredila i sudije za utakmice Nemačka - Paragvaj i Holandija - Maroko.

Džalal Džajed iz Maroka će biti glavni sudija meča Nemačka - Paragvaj koji se igra u ponedeljak od 22 i 30 u Bostonu, dok će Vilton Sampajo iz Brazila biti na centru u utorak ujutru u tri časa u Montereju kad će koplja ukrstiti Holandija i Maroko.

Tanjug

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Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže