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Grupna faza na Mundijalu je okončana, te nas večeras očekuje prvi duel u nokaut fazi između Kanade i Južne Afrike (21.00).

Ovo je odlična prilika da se podsetimo i nekih skandala koje su obeležili velike sportske događaje kroz istoriju.

1/15 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Slučaj dron

Najsvežija i najveća drama koja je uzdrmala kanadski fudbal dogodila se na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, i to u režiji ženske reprezentacije, ali je bacila ljagu na ceo fudbalski savez.

Stručni štab Kanade je uhvaćen kako dronom snima zatvorene treninge reprezentacije Novog Zelanda pre njihovog međusobnog meča.

FIFA je kaznila Kanadu oduzimanjem 6 bodova na turniru, a selektorka Bev Pristman je suspendovana na godinu dana. Kasnijom istragom otkriveno je da su kanadske selekcije (i muška i ženska) godinama unazad koristile dronove za špijuniranje protivnika, uključujući i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2022.

Bojkot i štrajk igrača pred Mundijal u Kataru (2022)

Samo nekoliko meseci pre nego što će muška reprezentacija odigrati svoje prvo Svetsko prvenstvo posle 36 godina (u Kataru 2022), tim je ušao u otvoreni rat sa sopstvenim savezom.

Igrači, predvođeni zvezdama poput Alfonsa Dejvisa, odbili su da igraju prijateljski meč protiv Paname. Bili su besni na Savez zbog katastrofalnih finansijskih uslova, netransparentnosti i odbijanja Saveza da im isplati fer procenat od nagradnog fonda FIFA za plasman na Mundijal.

Takođe, javno su negodovali jer Savez nije obezbedio replike dresova za porodice igrača i navijače na vreme. Štrajk je uspeo, a ugovori su kasnije revidirani.

Ukleti debi iz 1986. i "prokleto" drvo

Pre Katara, Kanada je igrala na Svetskom prvenstvu samo jednom – 16. maja 1986. u Meksiku. Taj nastup je ostao upamćen po istorijskom neuspehu:

Završili su turnir sa nula bodova i nula postignutih golova (porazi od SSSR-a, Francuske i Mađarske). Postoji čuvena anegdota da je reprezentacija, u sklopu priprema, posetila jedno "sveto" drvo u Meksiku za koje se verovalo da donosi sreću. Igrači su ga dodirivali i molili se za golove, ali izgleda da je magija zakazala.ž

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