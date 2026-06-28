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Austrija je u sjajnom meču odigrala nerešeno sa Alžirom 3:3 i kao drugoplasirana u grupi J plasirala se u nokaut fazu.

Strelac gola za izjednačenje bio je Saša Kalajdžić u 97. minutu. Njegov saigrač i ovosezonski igrač Zvezde, Marko Arnautović oglasio se porukom na društvenoj mreži Instagram nakon drame.

On je poslao svima poruku da se Austrija ovde neće zaustaviti.

- Još nismo gotovi! Plasman dalje je obezbeđen i idemo na sledećeg rivala! Respekt Alžiru za neverovatnu borbu danas - napisao je Arnautović.

Odmah je dobio odgovor od saigrača iz Zvezde i fudbalera Srbije, Miloša Veljkovića, koji mu je poslao emotikone aplauza i srca koje gori, dok je Bruno Duarte dodao komentar "Mašina".

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