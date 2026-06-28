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Posle poraza od Engleske (2:4) i pobede nad Panamom (1:0), Hrvatska je pobedila Ganu (2:1), zauzela drugo mesto u grupi, i zakazala sudar sa Portugalijom u prvom krugu nokaut faze.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Dan posle, mirne glave, Dalić je sumirao dosadašnje igre i rezultat Hrvatske.

"Cilj je bio proći grupu. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak je napravljen, srećan sam što izgledamo sve bolje i bolje. Pobedili smo i sad je to ono što smo hteli. Tek sad kreće najvažniji deo, a to je Portugal. Imali smo Englesku kad smo izgubili jer smo poklonili tri gola. Panama, malo grč, malo strah, ali pobeda, i na kraju Gana i pobeda. Idemo dalje, okrećemo se Portugalu. Kad prođemo Portugal, onda ćemo pričati šta dalje", rekao je selektor Hrvata.

Govorio je i o narednom rivalu, samo u superlativu.

"Imaju odlične igrače, vrhunska reprezentacija. Oni su jedni od favorita za osvajanje. Imaju Ronalda kao što mi imamo Luku. Dobro se poznajemo i biće teško. Martinez je odličan trener, kvalitetan i neće biti lako. Mi ćemo nastaviti da radimo kako smo radili do sada".

Novinari su podsetili Dalića da, iako je reprezentacija pdo nejgovim vođstvom rušila velike timove, nikad za njegovog mandata nije pobedila Portugaliju u takmičarskoj utakmici.

"Nisam opterećen s tim, ali ovo je prilika da se sruši ta tradicija. Sad je vreme da to popravimo, veliki protivnik i velika utakmica. Ovo će nam biti vrh svega, ako to prođemo, bićemo ponosni. Biće ovo veliki test za nas".