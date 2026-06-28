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Nekadašnji naš fudbaler i analitičar na RTS-u Rade Bogdanović, kritikovao je kalkulacije u poslednjem kolu grupne faze Mundijala i poručio da takve stvari ne smeju da se dešavaju na Svetskom prvenstvu.

Bogdanović nije krio nezadovoljstvo sistemom takmičenja, posebno zbog velikog broja kalkulacija koje su viđene u završnici grupne faze.

Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

Prema njegovom mišljenju, činjenica da dalje prolaze i najbolje trećeplasirane ekipe dodatno je zakomplikovala situaciju i dovela do scena koje, kako kaže, ne pripadaju najvećem fudbalskom takmičenju:

- Za mene nema iznenađenja, jedva sam čekao da se završi grupna faza. Realno, ovaj, mislim da je ovo takmičenje u grupnoj fazi donelo, kako da kažem, juče i prekjuče, da je to pokazalo svu jad i bedu sistema takmičenja. Mislim da su neke jučerašnje utakmice odigrane, a da su ostali jako loši utisci i gorak utisak u ustima.

Nastavio je Bogdanović u jednom dahu.

- Na Svetskom prvenstvu ne sme da bude toliko kalkulacija, juče je lopta pocrvenela i zaplakala, a danas je progovorila. Ne smete da kalkulišete kao da ste na pijaci.

Posebno su mu bile čudne scene sa meča Alžir - Austrija.

- Kada je bilo da treća ekipa ide dalje? Dobro je za fudbal da ih ima dosta, ali četiri ekipe od osam trećeplasiranih su iz Afrike. Jučerašnje scene kada igrač postiže gol, mučenik šutnuo desnom, a nije njegova noga. Igrači mu govore šta uradi... Sve je nekako jako čudno. To su kalkulacije, koje ne treba da budu - istakao je Bogdanović.

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