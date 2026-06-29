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Završena je grupna faza na Mundijalu, a jedan podatak posebno je privukao pažnju fudbalske javnosti - neverovatna efikasnost u završnicama utakmica.

Na čak 36 od ukupno 72 odigrana meča prve faze turnira viđen je najmanje jedan pogodak nakon 80. minuta, što pokazuje koliko su utakmice bile neizvesne do samog kraja.

1/15 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kasni golovi nisu bili slučajnost, već konstanta tokom čitave grupne faze. U prvom kolu postignuto je čak 17 pogodaka posle 80. minuta, dok su u drugoj i trećoj rundi viđena po 14 takvih golova.

Ukupno, navijači su do sada na Mundijalu videli čak 45 pogodaka u poslednjih desetak minuta mečeva.

Najveći doprinos ovoj statistici dala su dva posebno dramatična susreta. U duelu Francuske i Senegala, koji je završen rezultatom 3:1, čak tri gola postignuta su od 80. minuta pa nadalje.

Još neverovatniji bio je meč Bosne i Hercegovine i Švajcarske, gde su u poslednjih deset minuta viđena čak četiri pogotka, a Švajcarska je slavila sa 4:1.

Da uzbuđenja u završnici neće izostati ni u narednoj fazi takmičenja, pokazao je i duel Alžira i Austrije. U utakmici koja je završena rezultatom 3:3, čak dva gola pala su duboko u sudijskoj nadoknadi vremena.

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