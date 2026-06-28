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"Zelenortska ostrva će eliminisati Argentinu sa Svetskog prvenstva", prognozirao je vrač iz Gane.

Brazil i Argentina potencijalno polufinale Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Bonsam je prognozirao da će Zelenorotska ostrva iznenaditi favorizovanu selekciju Argentine u nokaut fazi takmičenja, ocenjujući da afrička reprezentacija ima "potencijal za senzaciju", preneo je sportski portal Tribuna.

Utakmica osmine finala između Argentine i Zelenorotskih ostrva igra se u Majamiju na Floridi 3. jula.

Kontroverzni ganski "duhovni vođa" ranije je "predvideo" da će Svetsko prvenstvo 2026. godine osvojiti Portugalija predvođena Kristijanom Ronaldom, nekoliko dana nakon što je tvrdio da je bacio "kletvu" na kapitena Engleske Harija Kejna uoči utakmice sa reprezentacijom Gane.

Bonsam je predvideo i da će Engleska, ostati bez trofeja, ali je istovremeno rekao da je navodna kletva protiv Kejna "skinuta" i da među njima nema neprijateljstva, kao i da napadaču Bajerna iz Minhena ne želi "nikakvo zlo".

On je objasnio i razlog neuspeha turske reprezentacije na turniru, tvrdeći da je ekipa te zemlje bila "slučajna žrtva" njegovog rituala.

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