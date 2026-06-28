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Fudbalska reprezentacija Kanade pobedila je selekciju Južne Afrike na startu nokaut faze Mundijala sa 1:0 i tako se plasirala u osminu finala.

Uspavanka u Los Anđelesu na velelepnom "SoFi Stadionu" prekinuta je u nadoknadi vremena!

Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kanada je uspela da pobedi Južnu Afriku golom Stivena Eusakija u 92. minutu, te sada čeka svog protivnika u osmini finala.

Pogledajte trenutak odluke!

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