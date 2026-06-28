Kanada je u dramatičnom meču pobedila Južnu Afriku sa 1:0 i plasirala se u osminu finala Mundijala. Pogledajte trenutak odluke!
ludilo
TRENUTAK ODLUKE! Ovako je Kanada u minut do 12 srušila žilavu Južnu Afriku - drama do poslednjeg zvižduka! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbalska reprezentacija Kanade pobedila je selekciju Južne Afrike na startu nokaut faze Mundijala sa 1:0 i tako se plasirala u osminu finala.
Uspavanka u Los Anđelesu na velelepnom "SoFi Stadionu" prekinuta je u nadoknadi vremena!
Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Kanada je uspela da pobedi Južnu Afriku golom Stivena Eusakija u 92. minutu, te sada čeka svog protivnika u osmini finala.
Pogledajte trenutak odluke!
BONUS VIDEO:
Reaguj
1