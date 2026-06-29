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Utakmica Austrije i Alžira, završena rezultatom 3:3, izazvala je brojne polemike u fudbalskoj javnosti tokom Mundijala.

Zbog raspleta koji je odgovarao objema selekcijama i dešavanja u samoj završnici, pojavile su se sumnje da su ekipe kalkulisale kako bi zajedno izborile plasman u nokaut fazu.

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Posebnu pažnju privukla su dva pogotka postignuta duboko u sudijskoj nadoknadi, što je dodatno podgrejalo raspravu među navijačima i analitičarima. Ipak, ne postoje zvanični dokazi da je rezultat bio unapred dogovoren ili da je utakmica bila nameštena.

Ipak, Austriji se ovo ne dešava prvi put na šampionatima sveta... Idemo nazad, u 1982. godinu, tačnije do Hihon.

Svetsko prvenstvo 1982. godine u Španiji ostalo je upamćeno ne samo po fudbalu, već i po jednom od najkontroverznijih mečeva u istoriji turnira - duelu Zapadne Nemačke i Austrije u Hihonu, koji je bukvalno promenio pravila!

Reč je o čuvenoj "Sramoti iz Hihona", utakmici koju mnogi i danas smatraju najvećim legalnim nameštanjem u istoriji Mundijala.

1/5 Vidi galeriju Alžir - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Sve je počelo nekoliko dana ranije kada je Alžir napravio senzaciju i u prvom kolu pobedio moćnu Zapadnu Nemačku rezultatom 2:1. Bio je to jedan od najvećih šokova u istoriji SP. Međutim, rasplet grupe doveo je do situacije koja je otvorila vrata jednom od najkontroverznijih mečeva ikada.

Pošto su Alžir i Čile ranije odigrali svoj meč, Austrijanci i Nemci su pre izlaska na teren tačno znali kakav rezultat im odgovara. Pobeda Zapadne Nemačke od jednog ili dva gola razlike vodila je obe selekcije u narednu fazu, dok bi svaki veći trijumf Nemaca eliminisao Austriju. I onda je usledilo ono zbog čega se taj meč i danas prepričava.

Već u 10. minutu Horst Hrubeš je postigao gol za 1:0. Umesto žestoke borbe za plasman, publika je od tog trenutka gledala nešto što je više ličilo na trening nego na utakmicu Svetskog prvenstva. Lopta je kružila između igrača, nije bilo ozbiljnih napada, startova, šansi ni želje da se promeni rezultat.

Španski navijači na stadionu El Molinon u Hihonu ubrzo su shvatili šta se događa. Sa tribina su počeli zvižduci, a prema pisanju brojnih evropskih medija tog vremena, navijači su mahali novčanicama i uzvikivali da su prevareni. Bes je rastao iz minuta u minut.

Nemački komentator Eberhard Štanjek navodno je tokom prenosa poručio gledaocima da ugase televizore jer na terenu više nema šta da se vidi. Austrijski komentator Robert Zeger otišao je korak dalje i javno pozvao gledaoce da isključe prijemnike u znak protesta. Takve scene bile su nezapamćene na najvećoj fudbalskoj smotri.

Najveća žrtva bio je Alžir. Afrička selekcija, koja je prethodno pobedila Zapadnu Nemačku i ostvarila istorijski rezultat, ostala je bez plasmana u narednu rundu zbog ishoda koji joj nije odgovarao. U Alžiru se ovaj meč i danas pamti kao jedna od najvećih nepravdi u istoriji sporta.

Iako FIFA nikada nije pronašla dokaz o zvaničnom dogovoru između dve reprezentacije, reakcija javnosti bila je toliko snažna da je svetska kuća fudbala bila primorana da reaguje. Već od Mundijala 1986. godine uvedeno je pravilo da se sve utakmice poslednjeg kola grupne faze igraju u istom terminu.

Dodatnu kontroverzu godinama kasnije izazvale su izjave pojedinih aktera. Nemački reprezentativac Hans-Peter Brigel priznao je da su igrači na terenu vrlo brzo shvatili kakav rezultat svima odgovara, dok su pojedini austrijski fudbaleri otvoreno govorili da je nakon vodećeg gola praktično prestalo da se igra.

Zbog svega toga utakmica odigrana 25. juna 1982. godine ostala je upisana u istoriju kao "Schande von Gijón" ili "Sramota iz Hihona".

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