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Debakl Južne Koreje na Svetskom prvenstvu nije prošao bez posledica – selektor je otišao, a predsednik države naredio je da se ispita kako je došlo do velikog neuspeha.

Fudbalska reprezentacija Južne Koreje Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung javno je oštro kritikovao način na koji je vođena reprezentacija i poručio da će država ispitati kako je došlo do jednog od najvećih razočaranja na Mundijalu.

1/4 Vidi galeriju Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Južna Koreja osvojila je svega tri boda u grupi sa Meksikom, Južnom Afrikom i Češkom, što nije bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu. Takav epilog razbesneo je javnost, a predsednik države smatra da odgovornost ne snosi samo selektor, već i oni koji su ga postavili na funkciju.

"Dokazalo se još jednom da je sve u izboru ljudi. Kada favorizovanje uzme presedan ispred kompetentnosti u izboru komandanta, onda je rezultat takav kakav jeste. Kada se tako nešto desi i bira se lična korist ispred interesa javnosti", poručio je Li Džae Mjung.

Predsednik se nije zaustavio samo na kritikama. Zatražio je hitnu reakciju Ministarstva kulture, sporta i turizma i pokretanje detaljne istrage kako bi se utvrdilo šta je dovelo do potpunog kraha reprezentacije.

"Reprezentacija se nije kvalifikovala za nokaut fazu Svetskog prvenstva i to je u javnosti ostavilo osećaj praznine, neuspeh cele organizacije i njenih članova. S obzirom na veliki novac poreskih obveznika i podršku države koja je uložena za učešće na Mundijalu, tražim od ministarstva sporta, kulture i turizma da utvrdi činjenice. Da napravi analizu, da utvrdi uzroke svega i da unapredi sve i spreči da se tako nešto ponovi."

1/5 Vidi galeriju Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Na kraju je obećao da će uslediti ozbiljne promene u funkcionisanju sportskog sistema.

"Veoma sam tužan zbog razočarenja koje oseća javnost zbog svega što se desilo. Napravićemo reforme u sportskoj administraciji kako se ovako nešto nikada ne bi dogodilo ponovo", zaključio je predsednik Južne Koreje.

Ostavka Hong Mjung Boa tako je postala samo prvi korak posle velikog neuspeha, dok bi istraga koju traži predsednik mogla da dovede do mnogo većih promena u južnokorejskom fudbalu.