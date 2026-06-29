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Dok su fudbaleri Kanade i Južne Afrike igrali jednu od najdosadnijih utakmica dosadašnjeg toka Mundijala, pravi spektakl dogodio se – na tribinama!

Navijači na stadionu "SoFi" u Los Anđelesu pokušali su da razbiju monotoniju čuvenim "meksičkim talasima". Red po red ustajao je na noge, atmosfera je konačno živnula, a onda je jedna navijačica postala glavna zvezda društvenih mreža.

U trenutku kada je talas stigao do njenog reda, skočila je sa ostalim navijačima i podigla obe ruke u vazduh. Međutim, potpuno je zaboravila da joj je mobilni telefon ostao u ruci.

Već u sledećem trenutku aparat joj je iskliznuo iz šake i poleteo preko zaštitne ograde ka donjem nivou tribina. Kamere su uhvatile svaki detalj – od trenutka kada je telefon izleteo, do izraza potpunog šoka na njenom licu dok je bespomoćno gledala kako nestaje u ambisu.

Snimak je gotovo momentalno postao viralan. Na društvenim mrežama mnogi su u šali poručili da je to bio "najzabavniji trenutak utakmice". Drugi su se pitali da li je telefon uopšte preživeo pad i da li je vlasnica uspela da ga pronađe posle meča.

Za sada nije poznato da li joj je mobilni telefon vraćen, ali jedno je sigurno - trenutak neopreznosti tokom običnog "meksičkog talasa" pretvorio ju je u jednu od najviralnijih junakinja Mundijala.

Ironično, dok je njen telefon leteo ka donjim redovima tribina, na terenu gotovo da nije bilo uzbuđenja. Kanada je tek u nadoknadi vremena stigla do pobede od 1:0 golom Stivena Eustakija i izborila plasman u osminu finala, ali mnogi navijači će ovu utakmicu pamtiti upravo po nesrećnoj navijačici i njenom telefonu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Los Anđelesa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia