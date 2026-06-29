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Dvojica jutjubera završila su u pritvoru i suočavaju se sa teškim optužbama nakon što su uhapšeni tokom utakmice Svetskog prvenstva u Majamiju, pošto su, prema navodima američkih medija, uspeli da zaobiđu više nivoa obezbeđenja i neovlašćeno uđu na stadion.

Incident se dogodio na meču između Kolumbije i Portugala na "Hard Rock" stadionu u Majami Gardensu, a prema izveštajima lokalnih vlasti, influenseri iz Argentine Beni Marmol i Pato Perota uspeli su da uđu na stadion koristeći stare akreditacije i nevažeće dozvole.

Oni su, kako se navodi, "probili čak tri sloja kontrole" pre nego što su zaustavljeni i privedeni od strane obezbeđenja i policije. Ubrzo nakon toga, protiv njih su podignute optužnice za ometanje sportskog događaja.

Snimci i svedočenja sa stadiona pokazuju da su obojica pokušala da se predstave kao medijski radnici i influenseri koji su došli da prate utakmicu, ali su službe obezbeđenja utvrdile nepravilnosti u njihovim dokumentima.

Nakon hapšenja, određena im je kaucija, dok se protiv njih vodi postupak zbog ozbiljnog narušavanja sigurnosti na jednom od najgledanijih sportskih događaja na svetu.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju u SAD, posebno zbog činjenice da je reč o osobama koje na društvenim mrežama imaju veliki broj pratilaca i često objavljuju provokativne i viralne snimke sa sportskih događaja.

Istraga je u toku, a organizatori Svetskog prvenstva poručili su da će bezbednost na stadionima biti dodatno pojačana nakon ovog incidenta.