Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Kanade ispisala je istoriju na Svetskom prvenstvu u Los Anđelesu, pošto je golom u poslednjim trenucima savladala Južnu Afriku sa 1:0 i obezbedila plasman u osminu finala.

Junak velike pobede bio je Stiven Eustakijo, koji je u drugoj minuti sudijske nadoknade raspalio sa ivice kaznenog prostora i pogodio donji ugao gola, ne ostavivši šansu golmanu Ronvenu Vilijamsu.

1/5 Vidi galeriju Heroj reprezentacije Kanade - Stiven Eustakijo Foto: Alec Brown / imago sportfotodienst / Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

Gol koji je digao celu zemlju na noge opisao je i sam strelac.

"Puno smo radili za ovu pobedu. Zaista smo želeli da je poklonimo svim Kanađanima. Samo smo nastavili da verujemo i da pritiskamo. Bio je to neverovatan gol, ali kada sam šutirao, imao sam osećaj da svi pucaju sa mnom. Svi su dali deo sebe i lopta je završila u mreži. Jako sam srećan", rekao je Eustakijo.

Kanada je ovim trijumfom ispisala istoriju - prvi put je stigla među 16 najboljih na Svetskom prvenstvu, gde čeka pobednika duela Maroka i Holandije.

Selektor Kanade Džesi Marš nije krio emocije nakon meča.

"Tokom cele utakmice imali smo šanse, ali nismo bili dovoljno precizni. Onda je sve palo na Stefa. Nadao sam se da će pogoditi okvir gola, a on ga je zakucao. Ovi momci su kanadski heroji, to sam im rekao odmah posle utakmice", poručio je Marš.

Sa druge strane, selektor Južne Afrike Huga Bros priznao je da je njegov tim izgubio zbog fizičke i brzinske inferiornosti.

"Nedostajalo nam je snage i brzine. Izgubili smo previše duela. Moderan fudbal je snaga i brzina, a ako to nemate, teško je protiv ovakve Kanade", rekao je Bros.