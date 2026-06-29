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U pričama o najvećim čudima Svetskih prvenstava jedno ime se gotovo uvek izdvaja - Bora Milutinović, srpski trener koji je u fudbalskom svetu stekao nadimak “Čudotvorac” zbog izuzetnih rezultata koje je pravio sa reprezentacijama koje nisu spadale među favorite.

1/6 Vidi galeriju Bora Milutinović Foto: Profimedia, Starsport, EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

U istorijskim pregledima Mundijala, koji se često vraćaju trenerima i selektorima koji su ostavili dubok trag, Milutinović zauzima posebno mesto zbog načina na koji je uspevao da ekipe bez velikih zvezda pretvori u takmičare koji mogu da naprave ozbiljan rezultat na najvećoj sceni.

Njegova karijera jedinstvena je u istoriji fudbala - jedini je trener koji je vodio pet različitih reprezentacija na pet uzastopnih Svetskih prvenstava. Redom su to bili Meksiko, Kostarika, Sjedinjene Američke Države, Nigerija i Kina. Posebno impresivno zvuči podatak da je sa četiri od tih pet selekcija uspevao da izbori plasman u nokaut fazu turnira.

U FIFA i drugim istorijskim analizama često se ističe njegov pristup radu: umesto oslanjanja na individualni kvalitet, Milutinović je gradio disciplinu, timsku hemiju i brzu adaptaciju. U kratkom vremenu znao je da od različitih karaktera napravi funkcionalnu i borbenu celinu.

Pet Mundijala, pet različitih reprezentacija i četiri prolaska u nokaut fazu – brojke koje ga izdvajaju od gotovo svih drugih trenera u istoriji Svetskih prvenstava. Zbog toga je nadimak “Čudotvorac” ostao trajno vezan za njegovo ime, a njegove priče se i danas koriste kao primer da na Mundijalu ne odlučuju samo imena i reputacija, već i sposobnost da se iz skromnijih ekipa izvuče maksimum i napravi iznenađenje na najvećoj sceni.