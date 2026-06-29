Slušaj vest

Podsetimo, Iran je Grupu G završio na trećem mestu sa tri boda i nije uspeo da dođe do nokaut faze kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

Na utakmici trećeg kola protiv Egipta, Iranci su u 93. minutu stigli do gola za 2:1, ali je on poništen zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Takva odluka je izazvala brojne reakcije, a Zlatan Ibrahimović, koji tokom Mundijala radi kao gost analitičar na televiziji "Foks", rekao je šta misli o toj situaciji.

"Nisu samo poništili gol, oni su ukrali san jedne cele nacije", rekao je Ibrahimović i dodao:

"Pogledao sam snimak bezbroj puta i dalje ne razumem kako je uopšte moguće da su u toj situaciji dosudili ofsajd. Ako ćete poništiti gol koji odlučuje o sudbini jedne zemlje na Svetskom prvenstvu, morate biti 100 posto sigurni u to. Ne smete vi sad da pogađate i nagađate skriveni iza ekrana".

Bonus video: